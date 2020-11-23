Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beyoğlu, mesajında öğretmenliğin büyük sorumluluk gerektiren ve sabır isteyen bir meslek olduğuna dikkati çekerek, milletlerin geleceği için ulvi bir vazifeyi ifa eden öğretmenlerin sadece belli zamanlarda hatırlanmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Eğitim ve öğretim hayatının çimentosu olan öğretmenlerin yılın sadece bir gününde değil, hayatın her aşamasında her zaman hatırlanması ve hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini aktaran Beyoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bir toplumun medeniyet ölçüsü öğretmene verdiği değerle eşdeğerdir. Öğretmene değer vermek ve sonsuz saygı duymak hem inancımızın hem kültürümüzün gereğidir. Bir toplum öğretmene değer vermekle aslında kendi değerini ortaya koymuş olur. Çünkü öğretmenler, ifa ettikleri bu kutsi görevle toplumun geleceğini inşa ederler. Hayatımızın dönüm noktasını oluşturan öğretmenlerimiz saygı ve hürmetle hatırlanmayı, değer görmeyi sonuna kadar hak etmektedir. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü eğitim dünyasına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, eğitim camiamızın bu özel gününü tebrik ediyorum."