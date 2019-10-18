Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediye meclis üyelerinden kırsal mahallelere çıkarma
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Bağlar Belediye meclis üyelerinden kırsal mahallelere çıkarma

1 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talebi üzerine meclis üyeleri, ilçeye bağlı 36 kırsal mahallede muhtar ve vatandaşlarla görüştü.

Bağlar Belediye meclis üyelerinden kırsal mahallelere çıkarma, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talebi üzerine meclis üyeleri, ilçeye bağlı 36 kırsal mahallede muhtar ve vatandaşlarla görüştü.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talebiyle belediye meclis üyelerinden oluşturulan heyet, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin sorunlarını tespit etmek amacıyla saha çalışması yaptı. 36 kırsal mahalleyi kapsayan çalışmayı kapsamında belediye meclis üyeleri Güzel Kızoğlu, Mehmet Hasan Fidan ve İhsan Çubuk'tan oluşan heyet, mahalleleri tek tek gezerek muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Sorun ve taleplerle ilgili durum tespitinde bulunan belediye meclis üyeleri, birbirinden farklı taleplerle ilgili notlar aldı. Raporların değerlendirilerek buna göre yol haritası belirlenip vatandaşların taleplerinin kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.


Vatandaşların talepleri karşılanacak


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağlar Belediyesi meclis üyeleri, "Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun direktifleriyle bu çalışmayı yaptık. Tüm kırsal mahalleleri ziyaret ederek hem muhtarlar hem de vatandaşlarla görüştük. Vatandaşların talepleri daha çok alt yapı, ulaşım ve genel hizmetlerle ilgili oldu. Bunları rapor haline getirerek vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetlerin belediyemiz vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Mehmet Hasan, Bağlar, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:48 Kaynak: İHA
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