Bağlar Belediyesi 22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti hayata geçirdi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi 22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti hayata geçirdi

24.01.2021 11:43
Bağlar Belediyesi 22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti hayata geçirdi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, 400 bin nüfuslu ilçede 22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti hayata geçirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, 400 bin nüfuslu ilçede 22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti hayata geçirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye kaynaklarını halkın hizmeti için değerlendirdiklerini söyledi.

Vatandaşın hizmet talebine anında cevap veren bir belediye yönetimi anlayışının hakim kılındığını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"129 kırsal yerleşim yerine bu kadar kısa zamanda 170 kilometre yeni yolun yanı sıra ilk kez tüm mahalle ve mezralarımıza menfez köprü, beton boru gibi hayati önem taşıyan hizmetleri kazandırmak bize nasip oldu. Kendi üretimimiz olan asfalt ile 1 milyon metrekarelik alana tekabül eden 160 kilometre sıcak asfaltlama yaptık. 20 bin metrekareye yaklaşan parke döşeme ve sokak düzenleme çalışması gerçekleştirdik. 30'a yakın okulun çevre düzenlemesi ve bakımını gerçekleştirerek kullanışlı hale getirdik. 30'a yakın okulun çevre düzenlemesi ve bakımını gerçekleştirerek kullanışlı hale getirdik."

Yeşil alanla ilgili çalışmaları da değerlendiren Beyoğlu, "Çok amaçlı 4 park projesini kendi imkanlarımızla hayata geçirdik. Bölgemizde ilk olmak üzere 20 bin metrekarelik alanda organik tarım projesini milletimizin hizmetine sunup, bölgemizin imaj projelerinden olan gül bahçesini kazandırdık. Aynı şekilde temelini atmış olduğumuz 30 bin metrekarelik çok amaçlı spor kompleksi projemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara maske ve gıda desteğinde de bulunduklarını belirten Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşların rahatlıkla ulaşarak sorun ve taleplerini ilettiği, aynı ölçüde de çözüme ulaştığı bir anlayışı hakim kıldık. Bizden önce 40 olan temizlik aracı sayısı 90'a ulaştı. Salgın sürecinde vatandaşlarımıza 1,5 milyon ücretsiz maske dağıttık. 200 binin üzerinde vatandaşımıza temel gıda desteğinde bulunarak, 10 bin vatandaşımıza giyim desteği sağladık. Devam eden ve bu yıl hayata geçireceğimiz projeler var. Yerinde dönüşüm modeliyle uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor. Millet bahçesi projesinin ihale aşaması tamamlandı. Kütüphaneli Park, Kuş Cenneti ve Bağ Evi gibi projelerimizi inşallah en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız."

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi 22 ayda 200 milyon lira değerinde hizmeti hayata geçirdi - Son Dakika


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