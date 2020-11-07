Bağlar Belediyesinden kış hazırlığı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, ilçenin ihya edilmesi çalışmaları kapsamında şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine hizmet götürmeye devam ediyor.

Bağlar Belediyesi ekiplerince, Bağcılar ve Şeyh Şamil Mahallelerinde ara sokaklar ve kaldırımlar yenilenerek parke taşı döşemesiyle kış öncesi kullanışlı hale getirildi.

Ekipler, kırsal yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Tokluca Mahallesinde vatandaşlar tarafından yapılan yeni yerleşim yerlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Beyoğlu, ziyaret ettiği Yunus Emre ve 5 Nisan Mahalleleri ile Cengizler ve Yenihal Caddelerinde ilgiyle karşılandı.

5 Nisan Mahallesinde kendisini davet eden bazı vatandaşların evlerine konuk olan Beyoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.