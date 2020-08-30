Bağlar'da 40 metruk bina yıktırıldı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, pandemi sürecinde 8 mahalledeki 40 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen emniyet birimlerinin yaptığı tespitler ve hazırladığı raporlar sonrasında çalışma başlatan Bağlar Belediyesi ekipleri, Alipınar ,Fatih, Körhat, Kaynartepe, Mevlana Halit, Muradiye, Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerinde madde bağımlısı gençler ve suç gruplarının kullandığı yuvasına dönüşen 40 metruk yapıyı yıktırdı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Suç grupları ve kötü alışkanlıkları olan gençlerin meskeni haline gelen yapıları temizleyerek vatandaşlarımız için huzur alanları haline getireceğiz." dedi.

Söz konusu mahallelerin sakinleri ise yapıların yıktırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.