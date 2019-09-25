Son Dakika Haberleri: Bağlar'da öğrencilere kırtasiye desteği
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Bağlar'da öğrencilere kırtasiye desteği

2 saat önce

Diyarbakır Bağlar Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Bağlar'da öğrencilere kırtasiye desteği, System.String[]

Diyarbakır Bağlar Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Akar, beraberinde götürdüğü kırtasiye malzemelerini Arif Eminoğlu İlkokulunda okuyan öğrencilere kırtasiye malzemelerini dağıttı.

Akar, belediye olarak öğrencilere desteklerinin süreceğini kaydetti.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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