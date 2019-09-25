Bağlar'da öğrencilere kırtasiye desteği
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Diyarbakır Bağlar Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:10 Kaynak: AA
Diyarbakır Bağlar Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Akar, beraberinde götürdüğü kırtasiye malzemelerini Arif Eminoğlu İlkokulunda okuyan öğrencilere kırtasiye malzemelerini dağıttı.
Akar, belediye olarak öğrencilere desteklerinin süreceğini kaydetti.
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