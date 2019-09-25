Bağlar'da öğrencilere kırtasiye desteği

Akar, belediye olarak öğrencilere desteklerinin süreceğini kaydetti.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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