Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin vurulmasına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin vurulmasına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. Karadan topçu birliklerinin destek verdiği harekatta, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler imha ediyor. Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, Serakib ve diğer bölgelerde rejime ait araçların vurulması yer aldı. SİHA'ların son 24 saatteki saldırısında, rejime ait 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edilirken, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi.


Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:07 Kaynak: DHA
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