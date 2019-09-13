Son Dakika Haberleri: Bahçe teline takılan yavru ayı boğularak telef oldu
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Bahçe teline takılan yavru ayı boğularak telef oldu

1 saat önce

Bahçe teline takılan yavru ayı boğularak telef olduKASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bahçe teline takılan dişi yavru ayı boğularak telef oldu.

Bahçe teline takılan yavru ayı boğularak telef oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bahçe teline takılan dişi yavru ayı boğularak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kalafat köyünün 100 metre yakınana kadar gelen yavru dişi ayı, bahçe teline takılması sonucu boğularak telef oldu. Köylülerin yavru ayıyı fark etmesiyle olay hemen jandarma birimlerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, ayının tele takılı olduğu bölgeyi çembere alıp güvenlik koridoru oluşturdu. Ardından jandarma ekipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kastamonu'dan gelen Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, olay yerine ulaşarak tele sıkışan ayının boğularak telef olduğu belirledi. Sıkıştığı yerde telef olan yavru ayı, teller kesilerek Milli Parklar ekiplerinin araçlarıyla incelenmek üzere Kastamonu'ya getirildi.

Bahçe teline takılan yavru ayı boğularak telef oldu

Kastamonu, Jandarma, Bahçe, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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