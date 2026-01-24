Bahçeli'den Öcalan'a Kilim Hediyesi - Son Dakika
Bahçeli'den Öcalan'a Kilim Hediyesi

24.01.2026 21:53
Bahçeli, DEM Parti ziyaretinde Öcalan'ın dokuttuğu kilimi 'Barış ve Demokrasi Kilimi' olarak adlandırdı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin 12 Aralık 2025'te TBMM ziyaretinde Abdullah Öcalan tarafından dokutulan kilimi hediye ettiğini belirterek, "Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de '27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi' adını veriyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100'e yaptığı açıklamada, 12 Aralık 2025'te DEM Parti heyetinin TBMM'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Abdullah Öcalan tarafından Şanlıurfa'da özel olarak dokutulan bir kilimin kendilerine hediye edildiğini açıkladı.

Hediyeyi memnuniyetle karşıladığını belirten Bahçeli, "12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis'te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; 'Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum'" ifadesini kullandı.

"DEM Parti ile tokalaşma anlıktı"

Bahçeli, DEM Partililerle TBMM Genel Kurulu'nda ilk tokalaştığı ana ilişkin "DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı! Cumhurbaşkanımızın Meclis'in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar" dedi.

"Kurucu önder" tartışmalarına yanıt

Bahçeli, "kurucu önder" tanımına yönelik tartışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra 'Öcalan gelsin DEM Grubu'nda konuşsun' dedim ve 'terörist elebaşı' ifadesinden 'kurucu önderlik' tanımına geçtim. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur. Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, DEM Parti, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
