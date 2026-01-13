Bahçeli, Foto Muhabirleriyle Buluştu - Son Dakika
Bahçeli, Foto Muhabirleriyle Buluştu

13.01.2026 15:56
TFMD heyeti, Bahçeli'ye fotoğraf katalogları sundu ve mesleki dayanışmanın önemini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın bugüne kadar yayımlanan prestij katalogları takdim edilen Bahçeli, fotoğrafların tarihe düşülen güçlü notlar olduğunu vurguladı.

TFMD'den yapılan açıklamaya göre TFMD Yönetim Kurulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti.

"Bahçeli, mesleki dayanışmanın önemine dikkati çekti"

TFMD Yönetim Kurulu adına Başkan Rıza Özel, Genel Sekreter Adem Altan, Mali Sayman Hamza Şahin ve dernek üyesi Günsu Özmen, Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede, derneğin 1984 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar, basın fotoğrafçılığının mesleki sorunları, Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan projeler hakkında bilgi verildi. Görüşmede, 1985 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda bugüne kadar yayımlanan prestij katalogları Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Katalogları büyük dikkatle inceleyen Bahçeli, fotoğrafların tarihe düşülen güçlü notlar olduğunu vurguladı.

Görüşmede Bahçeli, TFMD heyetinin fotoğraflarını çekti. Ziyarette Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri çerçevesinde geçmiş yıllarda ödüle layık görülen foto muhabiri Mehmet Aslan'ın, Rize'nin Pokut Yaylası'nda çektiği fotoğraf Bahçeli'ye armağan edildi. Bahçeli, derneğin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının yaşadığı sorunların TBMM kürsüsünde dile getirileceğini ifade etti. "Sizler için her türlü desteğe hazırız" mesajını veren Bahçeli, mesleki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:43
16:36
15:50
15:09
14:46
14:14
