Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Isparta Belediyesini Ziyaret Etti

Bahçeli, Isparta Belediyesini Ziyaret Etti

1 saat önce

- Mehter takımından detay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Isparta Belediyesi'ne gelişi Devlet Bahçeli'nin belediye önününde bulunan klasik arabaları incelemesi Belediye ziyaretinden detaylar Devlet Bahçeli'ye hediye verilmesi Klasik arabalardan detaylar ISPARTA - MHP Genel Başkanı...

- Mehter takımından detay
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Isparta Belediyesi'ne gelişi
Devlet Bahçeli'nin belediye önününde bulunan klasik arabaları incelemesi
Belediye ziyaretinden detaylar
Devlet Bahçeli'ye hediye verilmesi
Klasik arabalardan detaylar
ISPARTA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

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