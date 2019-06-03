Son Dakika Haberleri: Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
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Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

17 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı Volvo marka 760 GLE klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.
Bahçeli, sanatçı Münir Nurettin Selçuk'un seslendirdiği, "Aziz İstanbul" eseri eşliğinde trafikte ilerlerken yanında Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de yer aldı.
Ankara caddelerinde Bahçeli'yi gören vatandaşlar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.
Bahçeli de el sallayarak vatandaşlara karşılık verdi.
Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:07 Kaynak: AA
MHP, Ankara, Güncel
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