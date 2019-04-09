Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Mazbatayı Almıştır Ancak Toplumsal Vicdanda Beraat Etmemiştir.
2 saat önce
Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir.
Bahçeli: "(Mansur Yavaş
) Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem"
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:41 Kaynak: AA
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