Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Mazbatayı Almıştır Ancak Toplumsal Vicdanda Beraat Etmemiştir.

Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Mazbatayı Almıştır Ancak Toplumsal Vicdanda Beraat Etmemiştir.

2 saat önce

Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir.

Bahçeli:
Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:41 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Politika
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