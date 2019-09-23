Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin sağlık durumu - Naci Bostancı ve Mehmet Muş hastaneye geldi
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeli'nin sağlık durumu - Naci Bostancı ve Mehmet Muş hastaneye geldi

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık." dedi.

Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat ettiğini aktaran Yalçın, "Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu duyuruyu hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır." açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, Bahçeli'nin hastaneye geliş sebebine ilişkin soru üzerine, "Mide bulantısı herhangi bir sebepten olabilir. Tetkikler sonrasında hekimlerimiz ifade edeceklerdir." dedi.

Bahçeli'nin şuurunun kapalı olup olmadığı sorusuna ise Yalçın, "Hayır baştan beri hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren genel başkanımız kendisindedir. Herhangi bir problem yok." yanıtını verdi.

Yalçın, bir başka soru üzerine de Bahçeli'nin geceyi hastanede geçirip geçirmeyeceğine hekimlerin karar vereceğini vurgulayarak, "Şu an istirahat ediyor, tetkiklerin çoğu da yapıldı. Herhangi bir problem yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bostancı, Bahçeli'nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Bahçeli'nin sağlık durumu - Naci Bostancı ve Mehmet Muş hastaneye geldi

Devlet Bahçeli, Naci Bostancı, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Merkez Bankası, TL zorunlu karşılık faizlerini indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'nin sağlık durumu - Naci Bostancı ve Mehmet Muş hastaneye geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]