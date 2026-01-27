Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'ı Kabul Etti - Son Dakika
27.01.2026 12:25
(ANKARA) - MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyetini parti genel merkezinde kabul etti.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Konuya ilişkin Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Işık, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetleri ve tereddütleri kendilerine arz edilmiştir. Kendileri şehit yakınları ve gazilerimize şu mesajı verdi; 'Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz' dedi. Ayrıca, TBMM Milli Savunma Komisyonu bünyesinde şehit yakınları ve gazilerimize yönelik yürütülen kanun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulmuş, başta şehit yakınlarının maaşı, tüm şehit çocuklarının istihdamı ve gazilerimizin maaşları, özlük hakları hususları iletilmiş ve kendisinin tam desteği alınmıştır. Nazik kabulleri, gösterdikleri ilgi ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

