Bahçelievler'de İnşaat Yangını: 1 Ölü

Bahçelievler'de inşası süren bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Dumanı fark eden gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından yapılan çalışmada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda yanık izleri olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
