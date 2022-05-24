Bahçelievler'de kız çocuğunu istismar eden sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası

Bahçelievler'de kız çocuğunu sözlü olarak istismar ettiği öne sürülen sanık, "Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık M.G'nin eyleminin "Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, sanığın bu suçtan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen Bakanlık avukatı, sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek, sanığın mağdurun çocuk olduğunu bildiğini ve takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

Mütalaa için söz verilen tutuklu sanık M.G. de bakmakla yükümlü olduğu kişiler olduğunu belirterek beraatini istedi.

Mahkeme, sanık M.G'yi, "Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, takdiri indirim uygulamadı.

M.G, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.B, 31 Aralık 2021'de Bahçelievler'de okuldan dönerken arkasından yaklaşan sanığın kendisine cinsel ilişkiyle ilgili sorular sorduğunu, uzaklaşmak istediğinde sanığın kolundan tuttuğunu ve bu kişinin dalgınlığından faydalanarak oradan uzaklaştığını söylemişti.

İddianamede, sanık M.G. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.