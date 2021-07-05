Bahçelievler'de kurban satış alanı kuruldu - Son Dakika

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Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Anadolu'dan getirilmeye başlanan kurbanlıklar için satış alanı kurdu.

Çobançeşme mevkisinde 20 dönümlük araziye kurulan kurbanlık satış alanında hazırlıklar tamamlandı. 1200 büyükbaş, 500 küçükbaş kurbanlık kapasitesine sahip alana satıcılar, hayvanlarını getirmeye başladı.

Tokat'ın Zile ilçesinden getirdiği 90 büyükbaşı Kurban Bayramı'nda satmayı hedefleyen Mehmet Çankıran, kurbanlıkların fiyatının 15 bin ile 30 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Bir başka satıcı Yakup Gürbüz ise "Akoğlan" ismini verdiği 1 ton ağırlığındaki büyükbaşı 35 bin liradan satışa sundu.

95 çadırın kurulduğu alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem gösterilecek. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı satış alanının girişinde vatandaşlara maske dağıtılacak ve HES kodu sorgulanacak. Vatandaşların ihtiyacını karşılamak için tuvalet, kafeterya ve dini vecibelerini yerine getirmek için mescidin de kurulduğu alanda, kurbanlıklarda olası bir hastalık durumu söz konusu olduğunda müdahale edilmesi için karantina çadırı da bulunuyor.