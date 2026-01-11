Bahçelievler'de Kuyumcuya Soygun Girişimi - Son Dakika
Bahçelievler'de Kuyumcuya Soygun Girişimi

11.01.2026 17:19
Kapüşonlu şüpheliler kuyumcudan hırsızlık yaparken, sokak sakinleri bağırınca ateş açarak kaçtı.

Bahçelievler'de bir kuyumcunun kepengini kırıp içeri giren şüpheliler, sokak sakinlerinin bağırarak yardım istemesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ferit Selim Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya saat 03.50 sıralarında gelen kapüşonlu ve yüzleri maskeli 4 şüpheli, iş yerinin kepengini kırdı. Ardından camı da kıran şüphelilerden 2'si içeriye girdi.

Bu sırada, şüphelileri fark eden sokak sakinleri, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine içeri giren şüpheliler dışarı çıkarken, şüphelilerden biri tabancayla etrafa ateş etti.

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Bu arada, şüphelilerin kuyumcudaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Baha K, AA muhabirine, olay olduğunda güvenlik sisteminden kendisine bilgi geldiğini belirterek, kameralara baktığında, sistemin görüşünü kapatmak için iş yerine sis yayıldığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine, sistem üzerinden durumu polis ekiplerine bildirdiğini anlatan Baha K, "Polis geldiğinde, kepengi ve kapıyı kırdıklarını söylediler. Allah'a şükür bir şey olmadı. Maddi bir kaybımız olmadı. Kameralardan da görüldüğü gibi bir silah atışı görülüyor. Komşulara yönelik. Kenarda insanlar bakıyor. Onlara yönelik bir silah atışı oluyor. Kaçışmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Kuyumcuya Soygun Girişimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahçelievler'de Kuyumcuya Soygun Girişimi - Son Dakika
