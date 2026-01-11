Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?