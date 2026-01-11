Bahçelievler'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Bahçelievler'de Uyuşturucu Operasyonu

Bahçelievler\'de Uyuşturucu Operasyonu
11.01.2026 02:19
Bahçelievler'de yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 591 bin hap ve makineler ele geçirildi.

Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

