Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı - Son Dakika

Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı

Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı Bahçelievler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bisiklet yolu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" teması ile gerçekleştirilen etkinlikle açıldı.

Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bisiklet yolu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" teması ile gerçekleştirilen etkinlikle açıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Talatpaşa Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan ilçenin ilk bisiklet yolunun ilk etabının açılışı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" etkinliğiyle gerçekleştirildi. Açılış öncesinde sosyal medya üzerinde yapılan davetlerde vatandaşlara pandemi kuralları da hatırlatılarak "Sosyal mesafeye uyarak bisikletini al gel" çağrısı yapıldı. Öte yandan, yine belediyenin sosyal medya hesabında gerçekleştirilen çekilişle çok sayıda bisiklet vatandaşlara hediye edildi.

"Biz komşularımızın sağlıklı olmasını istiyoruz"

Bisiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, açılışı gerçekleşen 1160 metrelik yolda bisiklet kullandı. Başkan Bahadır açılışta, yapımına yeni başlanacak 3200 metrelik bir bisiklet yolunun daha müjdesini verdi. Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Bahadır, "Bisiklet severlerin istediği güzel bir bisiklet yolunda bisiklet sürebilmekti. Biz de bunun için daha önceden söz vermiştik. Bunun birincisini yaptık ve bisiklet severlerle açılışını gerçekleştirdik. Bisiklet yolunun ikincisinin de müjdesini verdik. İnşaatına başlayacağız. Kemal Sunal Tavukçu Deresi bölgesinde yapacağız. Ben şunu söylüyorum; biz eğer belediyeler olarak vatandaşların isteğine uygun hareket edersek yürüyüş yolları bisiklet yolları yaparsak onlar daha çok spor yapar. Biz komşularımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. O yüzden de bisiklete binmelerini devamlı tavsiye ediyoruz. Bugün hep beraber burada açılışı yaptık ve bisiklet sürüyoruz bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Böyle bir yol bizlere ayrıcalıklı olduğumuzu hissettirdi"

Yapılan bisiklet yolu ile kendilerini ayrıcalıklı hissettiklerini belirten Songül Ekici, "Çok mutluyuz. Bize ait böyle bir bisiklet yolu yapıldığı için Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyoruz. Bu yol bizi çok rahatlattı. Böyle bir yol ayrıcalığı bizlere ayrıcalıklı olduğumuzu hissettirdi" diye konuştu.

Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı

Bahçelievler, Bisiklet, Açılış, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı - Son Dakika

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