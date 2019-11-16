Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, Ankara'dan eli boş döndü! 108-93...
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Ankara'dan eli boş döndü! 108-93... - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji, Ankara'dan eli boş döndü! 108-93...

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet TatlıcıOGM Ormanspor: Kloof 9, Kikanovic 27, Babic 9, Cevher Özer 22, Warren 31, Dorukhan Engindeniz 8, Caner Ercan 2, Tuna Han Dikmen, Mert AlemdarBahçeşehir Koleji: Golden 37, Can Altıntığ 4, Mathiang 14, Hardy 8, Johnson...

Bahçeşehir Koleji, Ankara'dan eli boş döndü! 108-93..., System.String[]

Salon: Ankara


Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı


OGM Ormanspor: Kloof 9, Kikanovic 27, Babic 9, Cevher Özer 22, Warren 31, Dorukhan Engindeniz 8, Caner Ercan 2, Tuna Han Dikmen, Mert Alemdar


Bahçeşehir Koleji: Golden 37, Can Altıntığ 4, Mathiang 14, Hardy 8, Johnson 12, Perrantes 16, Altan Erol, Hadi Özdemir 2, Muhammed Doğan Şenli


1. Periyot: 26-12


Devre: 52-39


3. Periyot: 78-71


Karşılaşmaya Kikanovic ve Warren'ın basketleriyle etkili başlayan ve 6. dakikada farkı çift haneye (18-8) çıkaran OGM Ormanspor, ilk periyodu 26-12 üstün tamamladı.


Ev sahibi ekip, 15. dakikada Warren'ın üç sayılık basketiyle 25 sayılık (46-21) farka ulaştı. Bahçeşehir Koleji, ikinci periyodun son bölümünde Golden'ın liderliğinde 10-2'lik seri yakalarken, OGM Ormanspor soyunma odasına 52-39 önde girdi.


Üçüncü periyoda iyi başlayan İstanbul temsilcisi, bir seri daha yakalayarak skoru eşitledi: 63-63. Daha sonra toparlanan ve çeyreği 78-71 önde bitiren OGM Ormanspor, final periyodunda farkı yeniden açarak karşılaşmayı 108-93 kazandı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:12 
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