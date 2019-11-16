Bahçeşehir Koleji, Ankara'dan eli boş döndü! 108-93...

Salon: Ankara



Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı



OGM Ormanspor: Kloof 9, Kikanovic 27, Babic 9, Cevher Özer 22, Warren 31, Dorukhan Engindeniz 8, Caner Ercan 2, Tuna Han Dikmen, Mert Alemdar



Bahçeşehir Koleji: Golden 37, Can Altıntığ 4, Mathiang 14, Hardy 8, Johnson 12, Perrantes 16, Altan Erol, Hadi Özdemir 2, Muhammed Doğan Şenli



1. Periyot: 26-12



Devre: 52-39



3. Periyot: 78-71



Karşılaşmaya Kikanovic ve Warren'ın basketleriyle etkili başlayan ve 6. dakikada farkı çift haneye (18-8) çıkaran OGM Ormanspor, ilk periyodu 26-12 üstün tamamladı.



Ev sahibi ekip, 15. dakikada Warren'ın üç sayılık basketiyle 25 sayılık (46-21) farka ulaştı. Bahçeşehir Koleji, ikinci periyodun son bölümünde Golden'ın liderliğinde 10-2'lik seri yakalarken, OGM Ormanspor soyunma odasına 52-39 önde girdi.



Üçüncü periyoda iyi başlayan İstanbul temsilcisi, bir seri daha yakalayarak skoru eşitledi: 63-63. Daha sonra toparlanan ve çeyreği 78-71 önde bitiren OGM Ormanspor, final periyodunda farkı yeniden açarak karşılaşmayı 108-93 kazandı.

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