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Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti

01.10.2021 09:57

İstanbul Çamlıca Kampüsü'nde servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarını fişleyen, Zonguldak'ta ön kayıt paralarını velilere iade etmeyen Bahçeşehir Koleji bu kez de Sancaktepe Kampüsü'ndeki skandalla gündemde. Okulun servis şirketinin yeterli kontenjan olmadığı için servis ataması yapmadığını belirten bir veli, ödemenin iadesini talep ettiğinde ise "mücbir sebep" adı altında 2.000 TL'sine el konulduğunu belirterek isyan etti.

Farklı şubelerinde yaşanan sorunlarla adı gündeme gelen Bahçeşehir Koleji, yine eleştirilerin odağında. Öğrenci ve velilerin son dönemde yaşadığı mağduriyetler ve şikayetler kamuoyunda da geniş yer buluyor.

Çamlıca Bahçeşehir Koleji'nde öğrenci velileri, okulların kapalı olduğu döneme ait servis ücretlerinin iadesi için okul yönetimi ve servis şirketi ile iletişime geçmiş, ancak veliler tüm uğraşlarına rağmen hizmet verilmeyen döneme ait ücreti iade alamamıştı. Yaptığı başvurular sonuçsuz kalan veliler, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak haklarını arama yoluna giderek firmaya ödemiş oldukları ancak hizmet alamadıkları ayların ücretini yasal faizi ile birlikte geri almıştı. Uzun bir hukuki mücadele sonucunda hakem heyeti kararı ile alamadıkları hizmete karşılık ödedikleri servis ücretlerini geri alan veliler, yeni eğitim-öğretim yılında da çocuklarının fişlenmesi skandalıyla karşı karşıya kalmıştı.

"KONTEJAN YOK DİYEREK SERVİS ATAMASI YAPMADILAR"

Çamlıca ve Zonguldak kampüslerinden sonra benzer bir sorun da Bahçeşehir Sancaktepe Kampüsü'nde çocuğunu okutan bir velinin iddialarında yer aldı. Kızını servise veremediğini belirten veli, "Bahçeşehir Sancaktepe şubesinde aynı durumu yaşadım. Konu geçtiğimiz sene başladı, bu seneye kadar devam etti. Bu sene okul yönetimi ile yaptığım görüşmeler de sonuç vermedi. Okulun servis şirketi olan City Turizm yetkilisi, yaptığım görüşmede geçtiğimiz sene oturduğumuz bölgede yeterli kontenjan olmadığı için servis ataması yapılmadığını belirtti.

"OKULUN SERVİS ŞİRKETİ CITY TURİZM YAPTIĞIM ÖDEMEYE EL KOYDU"

Bunun üzerine okulun servis şirketi olan City Turizm'den yaptığım ödemeyi iadesini talep ettiğimde, bu sene mahsuplaşma adı altında ücrete el koydular. Bu sene tekrar kayıt için gittiğimde, geçtiğimiz seneden mücbir sebep adı altında 2.000 TL kesinti yapacaklarını dile getirdiler. Mücbir sebebin doğması için gerekli koşulların oluşmadığını dile getirsem de dinlemediler. Bu seneki fiyat artışı ve İBB'nin sitesinden yaptığım ücret hesaplama arasında ki yüzde 20 farkı sorduğumda, 'Dezenfekte ücreti' dediler. Serviste 16 öğrenci olduğunu, tek servisten toplanacak ücretle, tüm servis filolarını dezenfekte edebileceklerini söylediğimde de sessiz kaldılar. İlgili yerlere şikayet edeceğimi söylediğimde ise, 'Başka bir şey yoksa kapatıyorum' denildi ve yüzüme telefon kapatıldı.

"OKULDAN ZİYADE TİCARETHANE"

Konudan illallah edip, kayıt yaptırmak için gittiğimde, bir gün önce açık kontenjan olan servisin birden dolu olduğu söylendi. Bahçeşehir Sancaktepe Kampüsü, müdür ve ilgili müdür yardımcıları ile yaptığım ilk toplantıda, konuyla yakından ilgileneceklerini belirttiler. Ancak yaptığım ikinci toplantıda, söylenilen her şey inkar edildiği gibi, 'Şu durumda, servis olmadığı için okuldan alıyorum!' dediğimde, 'Siz bilirsiniz!' dendi. Açıkçası, okuldan ziyade, ticarethaneye dönen bir kuruma dönüştüğünü, City Turizm ile ilgili geçen zaman içerisinde kulağıma gelen teyide muhtaç duyumların gerçeklik payının olduğunu düşünmeye başladım."

"MÜDÜR BÜTÜN SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR ETTİ"

Kendisi gibi birçok velinin bulunduğunu söyleyen öğrenci velisi, "Kuruma bu kadar zarar veren bir firma ile neden çalışıyorlar anlamıyorum. Mecbur kaldığım için çocuğumu okuldan alamadım. Seneye kesinlikle başka bir okula vereceğim. Okul müdürü bir görüşme yaptım ve beni mağdur etmeyeceğini söyledi. Ancak son gittiğimde maalesef söyledikleri her şeyi inkar ettiler. Benim gibi birçok mağdur öğrenci velisi var" ifadelerini kullandı.

Okula defalarca mail attığını söyleyen mağdur veli, bunlardan sadece bir tanesine dönüş alabildiğini belirtti.

İşte Bahçehir Koleji'ne gönderilen ve yanıtsız kalan maillerden birisi:

Fişleme olayı ile gündeme gelen Bahçeşehir Koleji'ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor


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Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti
Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

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Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti - Son Dakika
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