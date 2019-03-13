Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine ABD'de Eğitim Olanakları Anlatıldı

Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine ABD'de Eğitim Olanakları Anlatıldı

1 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden gelen bir heyet, Bahçeşehir Koleji öğrencilerine ABD'de eğitim olanaklarını anlattı.

Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine ABD'de Eğitim Olanakları Anlatıldı, System.String[]
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden gelen bir heyet, Bahçeşehir Koleji öğrencilerine ABD'de eğitim olanaklarını anlattı.

ABD Büyükelçiliği Vize Bölümünden Konsolos Yardımcısı Berna Keen, Vize Bölümü görevlisi Helin İçinsel, Büyükelçilik Üniversite Eğitim Koordinatörü Deniz Can ve Türk Amerikan Derneği EducationUSA Merkezi Danışmanı Naz Etçioğlu, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı kampüsünü ziyaret etti.

Okulu gezen ABD'li heyete, 4 kişilik bir öğrenci grubu rehberlik etti.

Kampüs Müdürü Serdar Aydın ve İngilizce Bölüm Başkanı Ceyda Aras Tunca'nın da eşlik ettiği heyet, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezi ve incelemenin ardından ABD Büyükelçiliği Vize Bölümünden Konsolos Yardımcısı Berna Keen ve Türk Amerikan Derneği EducationUSA Merkezi Danışmanı Naz Etçioğlu, konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ABD'de yaşam, eğitim olanakları ve sağlanan burslar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Vize, Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine ABD'de Eğitim Olanakları Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]