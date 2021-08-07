Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Ankara, savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Meral Tekin, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben hayvanları çok severim. Hayvanlara eziyet etmiş değilim. Ben sokak hayvanlarına bakan hayvan gönüllüsüyüm. Hayvanların bulunduğu yerde uzun yıllardır ikamet etmekteyim. Hayvanlara kesinlikle eziyet etmiş değilim. Hayvanları tedavi ettirdiğime dair evrakım vardır. Evimde 7 tane köpek vardı. Yine evimde sokak kedisi vardı. Bahçeden 2 tane ölü hayvan çıktı. Mecbur kaldığım için hayvanları bahçeye gömmek zorunda kaldım. Yaklaşık 1,5- 2 ay önce ölü köpeklerin 2'sini oraya ben gömdüm, diğerlerini ben gömmedim. Bütün hayatımı hayvanlara adadım. 30 yıllık bu adreste kiracıyım. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum" dedi.Meral Tekin, TBMM'de kabul edilen 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında mahkemece tutuklandı.