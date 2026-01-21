Bahreyn Kralı, Trump'ın Barış Kurulu'na Katıldı

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul etti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral Al Halife'nin, Trump'ın "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bahreyn'in kurula katılma kararının, Filistin halkının meşru haklarını koruma ve muhafaza etme açısından önemi nedeniyle, Trump tarafından Gazze Şeridi ile ilgili olarak ortaya konan barış planının tam olarak uygulanmasına yönelik istekliliğini ortaya koyduğu dile getirildi.

Bahreyn, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu"na katılması yönünde ABD'den davet aldığını açıklamıştı.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.