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Bahreyn ve Libya Dışişleri Bakanları, Libya'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Bahreyn ve Libya Dışişleri Bakanları, Libya'daki son gelişmeleri görüştü

19.11.2021 16:54
Bahreyn ve Libya Dışişleri Bakanları, Libya'daki son gelişmeleri görüştü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani başkent Manama'da Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş'la bir araya geldi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani başkent Manama'da Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş'la bir araya geldi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Zeyani ile Menguş, "iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri ve bu ilişkilerin gösterdiği büyümeyi" ele aldı.

Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ile bu ülkede istikrar ve güvenliği sağlama çabaları da değerlendirildi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, 3 gün boyunca Orta Doğu'da istikrar ve güvenlik konularının ele alınacağı 17. Manama Diyalog Konferansı'na katılmak üzere Bahreyn'e gelmişti.

Libya'da 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn ve Libya Dışişleri Bakanları, Libya'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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