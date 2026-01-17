BAİBÜ Aşçılık Kampı'na Ortak Oldu - Son Dakika
Güncel

BAİBÜ Aşçılık Kampı'na Ortak Oldu

BAİBÜ Aşçılık Kampı\'na Ortak Oldu
17.01.2026 13:21
BAİBÜ, 6. Ulusal Aşçılık Kampı'na proje ortağı oldu, gastronomi alanında iş birliği yapacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) "6. Ulusal Aşçılık Kampı"nın proje ortağı oldu.

Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinden (ASOMDER) yapılan açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu üyeleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit'i ziyaret ederek, Mengen'de 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "6. Ulusal Aşçılık Kampı" hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, BAİBÜ'nin projeye resmi ortak olması konusunda görüş birliğine varıldı.

BAİBÜ Rektörü Yiğit ile yapılan görüşmede, Mengen'in aşçılık kimliğinin korunarak geleceğe aktarılması, gençlerin mesleki gelişimine katkı sunulması ve gastronomi alanında sürdürülebilir eğitim modeli oluşturulması yönünde ortak hedeflerin vurgulandı.

Kamp kapsamında, Türkiye genelinde 80'den fazla üniversitenin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile akademisyenler Mengen'de bir araya getirilecek. Kamp süresince uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ve akademik paylaşımlar yapılacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAİBÜ Aşçılık Kampı'na Ortak Oldu - Son Dakika

