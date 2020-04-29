BAİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden ceviz fidanı dikimi - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından, öğrencilerin uygulamalı eğitim gördükleri Uygulama ve Araştırma Sahasına Bolulu çiftçilerin bağışladığı fidanların dikimi yapıldı.

Bolu'nun ceviz yetiştiricisi çiftçilerin üniversiteye hediye ettiği yüz adet aşılı ceviz fidanlar için dikim töreni yapıldı. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, Fakülte Sekreteri Sadettin Fırat ile akademik ve idari personel katıldı.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin uygulama ve araştırma sahası ile 30 dönüm civarındaki ceviz bahçesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Karadeniz, "Bu sahalarda meyve koleksiyon bahçeleri oluşturuyoruz ve bunların Bolu'ya adaptasyonun nasıl olduğunu araştırıyoruz. Bir hayırseverimiz de bize 100 fidan bağışladı, bu fidanları da koleksiyon bahçemizde değerlendiriyoruz. Fernor ve çetnır çeşitleri ve bugün diktiğimiz fidanlar ile bahçemizde alan genişletmeleri de yaparak denemelerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Cevizin çok önemli özel bir durumunun olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karadeniz, cevizin ilkbaharın geç soğuklarından çok fazla etkilendiğini, dolayısıyla her sene tesis edilen fidanlıkların bu soğuklar yüzünden zarar gördüklerini anlattı.

Ceviz üretimi için en uygun yerlerden birinin Bolu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karadeniz, "Bolu, ceviz üretimi için uygun bir iklime sahip. Yalnız zirai don sebebiyle çok yüksek yerlerinden ziyade 800-900 metreler ideal bölgeler olarak düşünülüyor." dedi.