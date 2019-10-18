Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019'da üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Görüşmede, ABD'den taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği, DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığın devam ettiği ifade edilerek, mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde, PKK/ YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasının yakından takip edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı.

James Mattis, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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