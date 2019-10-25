Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile görüştü
41 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:22 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al Attiyah ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konuları ele alındı.
300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor Çakar yasağının başlamasına sayılı günler kala sanayilerde uzun kuyruklar oluştu