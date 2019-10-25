Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile görüştü

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile görüştü

41 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.

Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al Attiyah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Başbakan Yardımcısı, Muhammed Al, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor Çakar yasağının başlamasına sayılı günler kala sanayilerde uzun kuyruklar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:03:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]