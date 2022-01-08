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Bakan Akar: Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız (2) - Son Dakika

Bakan Akar: Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız (2)

08.01.2022 17:35
Bakan Akar: Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız (2)

'BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 55 BİN 194 LİRA'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda yeni askerlik sisteminde hem Silahlı Kuvvetler'in hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını söyledi.

'BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 55 BİN 194 LİRA'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda yeni askerlik sisteminde hem Silahlı Kuvvetler'in hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını söyledi. Bakan Akar, yoklama kaçağı konusunda ciddi azalmaların olduğunu belirterek, "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" dedi.Bakan Akar, bedelli askerlik ücretinde 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini kaydetti. Akar, 6 aylık askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bu hizmetini 12 ay olarak gerçekleştirmek isteyen Mehmetçiğin maaşının 4 bin 250 lira, yedek astsubayın maaşının 8 bin 500 lira, astsubayın maaşının da 9 bin lira olduğunu söyledi.


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Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar: Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız (2) - Son Dakika
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