Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti

25.05.2022 11:57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinin yakınında, sınırın sıfır noktasında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'nde incelemede bulunarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinin yakınında, sınırın sıfır noktasında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'nde incelemede bulunarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki incelemeleri sırasında Pençe-Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği sahanın yakınında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'ne de gitti.

1815 rakımlı bölgede kurulan sahra hastanesinde inceleme yapan, çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar ve komutanlar, buradaki sağlık çalışanları ile de sohbet etti.

Sağlık çalışanlarının tek yumruk ve tek yürek olarak Mehmetçik ile bir ve beraber olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, rotasyon süreleri ve arazide verilen desteğin geliştirilmesi başta olmak üzere bazı konulara ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca ile de telefonda görüşen Akar, Mehmetçiğe gösterilen yakın ilgiden ve sağlık çalışanlarının bölgedeki fedakar çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür etti.

Akar, şunları söyledi:

"Buradaki arkadaşlar vatan, bayrak ve Cumhuriyet için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunu bizzat yerinde bir kez daha müşahede ettik. Bütün çalışmalara şahit olduk. Bununla ne kadar övünseniz azdır. Tek yumruk, yürek olarak vatanımız, milletimiz için alçak teröristlerin sonunu getirmek, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tam olarak sağlamak ve terör belasından asil milletimizi kurtarmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti

YORUMLAR
500
Sınırın sıfır noktasındaki atıl araziyi getirisi yüksek ürünle tarıma kazandırdı Sınırın sıfır noktasındaki atıl araziyi getirisi yüksek ürünle tarıma kazandırdı Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement