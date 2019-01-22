Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak ve Pekcan Davos'ta

Bakan Albayrak ve Pekcan Davos'ta

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılmak üzere Davos'a geldi.

Bakan Albayrak ve Pekcan Davos'ta, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılmak üzere Davos'a geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi. Her iki bakanın Davos'ta ikili ve heyetler halinde görüşmelerde bulunması ve Türkiye'ye yatırım yapacak çok sayıda iş insanıyla görüşme yapması bekleniyor.

110 ülkeden 3 bin 300'den fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapan Davos'ta, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede 400'e yakın oturum gerçekleştirilecek. - DAVOS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:59 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Berat Albayrak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:11:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak ve Pekcan Davos'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]