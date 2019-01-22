Bakan Albayrak ve Pekcan Davos'ta
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılmak üzere Davos'a geldi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılmak üzere Davos'a geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak üzere İsviçre
'nin Davos kasabasına geldi. Her iki bakanın Davos'ta ikili ve heyetler halinde görüşmelerde bulunması ve Türkiye
'ye yatırım yapacak çok sayıda iş insanıyla görüşme yapması bekleniyor.
110 ülkeden 3 bin 300'den fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapan Davos'ta, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede 400'e yakın oturum gerçekleştirilecek. - DAVOS
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:59 Kaynak: İHA
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