Bakan Bak, Kış Olimpiyatları için Sporcularla Buluştu - Son Dakika
Spor

Bakan Bak, Kış Olimpiyatları için Sporcularla Buluştu

24.01.2026 12:29
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda katılacak milli sporcular ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki kabulde, 25. Kış Olimpiyat Oyunları Kafile Başkanı olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin, Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ile sporcular ve antrenörler yer aldı.

Bakan Bak, olimpiyat oyunları için kota alan milli sporcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda mücadele etmek her sporcuya nasip olmaz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi çok güzel bir şekilde olimpiyat oyunlarında temsil edeceğinize inanıyorum. Ülke olarak son yıllarda yapılan kayak tesisleriyle önemli bir atılım içerisindeyiz. Yeni tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bunun sonucunda kış sporlarında adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah size nasip olur."

Milli sporculardan başarı sözü

25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama kategorisinde madalya mücadelesi verecek milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kota alma sürecinin mental açıdan çok zorlu geçtiğini belirterek, "Kayakla atlama kategorisinde ülke olarak ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardık. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Başarı elde etmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Kadınlar alp disiplininde mücadele edecek Ada Hasırcı da "18 yaşındayım. Benim katılacağım ilk olimpiyat. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi başarıyla temsil etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Erkekler alp disiplininde yarışacak Thomas Kaan Önol Lang ise "18 yaşındayım. İlk kez olimpiyat oyunlarında mücadele edeceğim. Benim için kariyer olarak büyük bir tecrübe olacak. Daha önce EYOF'ta ülkemi temsil etmiştim. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim." şeklinde görüş belirtti.

Kısa kulvar sürat pateni branşında piste çıkacak Furkan Akar da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirterek, anne ve babasına teşekkür etti.

Kabulde Bakan Bak, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

