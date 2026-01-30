Bakan Bak'tan Konyaspor'a Geçmiş Olsun Mesajı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TÜMOSAN Konyaspor U19 Takımı'nı taşıyan otobüsün kaza yapması nedeniyle yeşil-beyazlı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi;
"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor; Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
