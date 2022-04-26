Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret

26.04.2022 18:14
Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak için Gümüşhane'ye gelen Bakan Bilgin, Tunceli'de Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki babaevine ziyarette bulundu.

Bilgin, şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'ın yanı sıra diğer aile fertleriyle görüştü.

Taziyelerini ilettiği aile fertleriyle bir süre sohbet eden Bilgin, aynı apartmanda oturan şehit polis memuru Serdar Oğur'un annesi Azem Oğur'a da ziyarette bulundu.

Bakan Bilgin, 1995 yılında Giresun'da görev arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Serdar Oğur'un annesi Azem Oğur ile bir süre sohbet etti.

Bakan Bilgin'e Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de eşlik etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Necmettin Yılmaz, Gümüşhane, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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