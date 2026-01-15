Bakan Bolat, AB Yetkilisi Thomas\'ı Ağırladı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas'ı kabul etti.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas'ı bugün Ticaret Bakanlığımızda kabul ettim. Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunduk ve AB ile ticaret gündemimizin öne çıkan konuları arasında yer alan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, e-ticaret, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalarımız ve bu gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, bu alanlardaki iş birliğimizi daha da geliştirme konusundaki irademizi ifade ettik" dedi.