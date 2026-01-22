Bakan Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması
22.01.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelede bu yıl çok önemli kritik bir dönemeç. Yüzde 20'li rakamların en dibine kadar bunu indirmeye kararlıyız." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelede bu yıl çok önemli kritik bir dönemeç. Yüzde 20'li rakamların en dibine kadar bunu indirmeye kararlıyız." dedi.

Bakan Bolat, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Bolat, Ankara dışına çıkıp teşkilat mensuplarıyla, vatandaşlarla bir araya geldiklerinde motivasyonlarının arttığını belirterek, onları dinlemenin, dertleriyle ilgilenmenin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de 23 yıldır üst üste iktidar olan başka bir parti ve lider olmadığını dile getiren Bolat, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet ettiklerini kaydetti.

Bolat, AK Parti'nin 23 yıllık hizmet kervanının "nereden nereye" cümlesiyle özetlenebileceğini belirterek, Türkiye'ye eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye her alanda önemli eser ve hizmetler kazandırdıklarını aktardı.

Cumhur İttifakı olarak eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade eden Bolat, vatandaşların seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy vererek yönetimin devamlılığını sağladığını dile getirdi.

Bolat, son dönemde Türkiye'de yaşanan depremlere dikkati çekerek, "O şehirlerimizi inşa ettik, imar ettik. Dünyada bu kadar büyük organizasyonu, bu kadar kısa bir sürede yapabilen başka bir mekanizma, başka bir yönetim bulamazsınız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalardan bahseden Bolat, "Daha 3 yıl dolmadan 2 yıl 9 ayda 455 bininci hak sahibine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından evi, dükkanı, köy evi teslim edildi." ifadesini kullandı.

"21 çeyrektir ekonomimiz büyümeye devam ediyor"

Bolat, Türkiye'nin kuzey, güney ve doğusunda savaşların sürdüğüne, dünya ekonomisinin durgun ve dünya ticaretinin temellerinde sarsıntılar olduğuna işaret ederek, buna rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirten Bolat, Türkiye'nin 2025 yılının 9 ayında yüzde 3,7 büyüdüğünü kaydetti.

Bolat, 21 çeyrektir Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşsizlik oranımız geçen sene yüzde 8,6 ile kapandı. Bu şu demektir, 31 aydır işsizlik oranı tek hanede, enflasyonu, hayat pahalılığını yüzde 76'lardan 19 ayda yüzde 30,89'a düşürdük. Gıda enflasyonunu geçen yıl itibarıyla yüzde 28'e düşürdük. İnşallah enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelede bu yıl çok önemli kritik bir dönemeç. Yüzde 20'li rakamların en dibine kadar bunu indirmeye kararlıyız."

Döviz ihtiyaçlarını dengelediklerini aktaran Bolat, ithalatta döviz sorunu yaşamadıklarını belirtti.

Bolat, istihdam piyasasının canlı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüme trendi devam ediyor. Enflasyon düştükçe faizler de düşüyor ve ekonomik büyümemiz hızlanacak. Allah'ın izniyle piyasalardaki canlılık daha da artacak. Bu arada hızlı trenler, altyapı yatırımları, enerji yatırımları, ulaştırma yatırımları da devam ediyor. Türkiye'nin üstü altı tamamen yenilendi.

Gelişmiş ülkelere bugün gidin, 20, 30 ve 40 yıldır altyapı, üstyapı yatırımı yapmadıkları için bir eskime ve gerileme var. Bizim bütün altyapılarımız, üstyapılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz tarafından yenilendi. Bunlar yapılmasaydı ekonomimiz 6 kat dolar bazında büyüyemezdi. İhracatımız mal ve hizmetlerde 7,6 kat artamazdı. Onun için bunlar gerekli çalışmalardı ama insana hizmet etmek temel şiarımız olduğu için eğitim, sağlık, sosyal yardım, enerji, elektrik ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla sübvanse ederek vatandaşımıza kolaylık sağladık."

"Kriz edebiyatı yapanlara, umutları söndürmeye çalışanlara itibar etmeyelim"

Bütçede deprem harcamaları azaldıkça emekliye, esnafa, çiftçiye daha iyi imkanlar sağlayacaklarını ifade eden Bolat, önlerinin açık olduğunu söyledi.

Bolat, terörün kökünü kazıdıklarını dile getirerek, Türkiye'nin küresel oyuncu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dünyanın en etkili liderleri arasında yer aldığını kaydetti.

Bunun için felaket tellallığı, kriz edebiyatı yapanlara ve umutları söndürmeye çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bolat, el ele, gönül gönüle vererek, "halka hizmet Hakk'a hizmet" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bolat, katılımcılara teşekkür ederek, "İnançlı, şuurlu, davasına tutkun, liderinin peşinden giden AK Parti camiası olarak büyüyeceğiz. Üye sayımız 11 milyon 500 bini aştı. Her birimiz 2 kişiyi ikna etsek onları bu kervana dahil etsek sayımız 34,5 milyon olacak. Halkımızla konuşacağız ve onları bu hizmet kervanına davet edeceğiz." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile eski AK Parti Düzce Milletvekili Celal Erbay da katıldı.

Bu arada Bakan Bolat, programı kapsamında Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde, Belediye Başkanı Özlü ve kent protokolüyle toplantı yaptı.

Bolat'a, kentte faaliyet gösteren Volta Motor tarafından üretimi yapılan elektrikli otomobil tanıtıldı.

Kaynak: AA

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, AK Parti, Politika, Ekonomi, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Sakarya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı Meğer neler demiş neler Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler
Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü
Bedelli askerlik yerleri açıklandı Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Mourinho’dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’nin il emniyet müdürleri değişti.
Bilecik, Yalova ve Niğde'nin il emniyet müdürleri değişti.
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
21:26
Sebastian Szymanski Fenerbahçe’ye veda etti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:20:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.