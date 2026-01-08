Bakan Bolat Londra'da Ticaret Görüşmeleri Yapıyor - Son Dakika
Bakan Bolat Londra'da Ticaret Görüşmeleri Yapıyor

Bakan Bolat Londra'da Ticaret Görüşmeleri Yapıyor
08.01.2026 17:10
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da Türk iş insanlarıyla buluşarak ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel ziyaretimizin ardından, Türkiye–Birleşik Krallık JETCO Toplantısı'na katılmak ve iş insanlarımızla bir araya gelmek üzere Londra'dayız. Ziyaretimiz kapsamında, Londra Büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde; Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarımızla bir araya geldik. İş insanlarımız; başta gıda, finans, lojistik ve inşaat olmak üzere birçok sektörde Birleşik Krallık'ta başarıyla faaliyet göstermektedir. Birleşik Krallık ile Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği ortak vizyon doğrultusunda, halihazırda 24 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedefe ulaşmada iş dünyamızın desteği büyük önem taşımaktadır. Birleşik Krallık'la güçlü ve çok boyutlu iş birliklerimizde köprü vazifesi gören iş insanlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliklerimizin ve atılımların devam ederek, yeni fırsatlar doğurmasını ve iki ülke ilişkilerinde yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

