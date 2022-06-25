Bakan Bozdağ, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

25.06.2022 19:34

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı'da valilik, belediye ve baroyu ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı'da valilik, belediye ve baroyu ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Bozdağ, Ağrı Valisi Osman Varol'u ziyaret ederek brifing aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bozdağ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret edip kentteki çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Ardından Ağrı Barosu'na geçen Bozdağ, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın ve yönetimle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretlerde Bakan Bozdağ'a çeşitli hediyeler verildi.

Adalet Bakanı Bozdağ'a, ziyaretlerinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can eşlik etti.

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Bakan Kurum, ziyaretlerde bulundu Bakan Kurum, ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bozdağ, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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