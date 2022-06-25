Bakan Bozdağ, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

Ardından Ağrı Barosu'na geçen Bozdağ, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın ve yönetimle bir araya gelerek sohbet etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ , Ağrı 'da valilik, belediye ve baroyu ziyaret etti.

Kaynak: AA

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