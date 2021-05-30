Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki kabrini ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Türk Azınlığının hakları için son nefesine kadar mücadele etmiş dava adamı merhum Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki kabrini ziyaret ettik. Sadık Ahmet'in davasına sahip çıkan tüm soydaşlarımıza selam olsun" ifadelerine yer verdi.