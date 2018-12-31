Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Aile Pozu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Aile Pozu

2 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her yıl olduğu gibi yeni yıla baba evinde girdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Aile Pozu, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her yıl olduğu gibi yeni yıla baba evinde girdi. Tüm aileyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, aile fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıla her yıl baba evinde giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geleneğini bu yıl da bozmadı. Baba Osman Çavuşoğlu, ağabeyleri Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşleri Uğur Çavuşoğlu, Şükrü Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve ailenin diğer ferleriyle Türkler Mahallesi'ndeki baba evinde bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, ailesiyle poz verdi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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