Bakan Çavuşoğlu'ndan Aile Pozu
2 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her yıl olduğu gibi yeni yıla baba evinde girdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
her yıl olduğu gibi yeni yıla baba evinde girdi. Tüm aileyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, aile fotoğrafı çektirdi.
Yeni yıla her yıl baba evinde giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, geleneğini bu yıl da bozmadı. Baba Osman Çavuşoğlu, ağabeyleri Alanyaspor
Başkanı Hasan Çavuşoğlu
, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşleri Uğur Çavuşoğlu
, Şükrü Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve ailenin diğer ferleriyle Türkler Mahallesi'ndeki baba evinde bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, ailesiyle poz verdi.
- Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:34 Kaynak: DHA
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı