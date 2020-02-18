Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a tepki - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a tepki

7 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya ziyaretinde kullandığı 'Yunan Müslüman azınlık' ifadesi için, "Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a tepki, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya ziyaretinde kullandığı 'Yunan Müslüman azınlık' ifadesi için, "Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya ziyaretinde Müslüman Türk azınlık için kullandığı 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı, yine Müslüman Türk azınlığa, 'Yunan Müslüman azınlık' demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme'sinin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" ifadelerine yer verdi.


Karolos Papulias, Batı Trakya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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