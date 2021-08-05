Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti - Son Dakika

Antalya yolunda başlayan yangına müdahale edilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları takip etmesi, yetkililerden bilgi alması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkii çıkışında, Antalya yolunda yeni başladığına tanık olduğu orman yangınının söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.