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Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3) - Son Dakika

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)

07.02.2022 16:38

BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya bağlı Kuleönü beldesinden araçla Atabey ilçesine giderken, arazide çalışan ekiplerin aracının çamura saplandığını gördü.

BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya bağlı Kuleönü beldesinden araçla Atabey ilçesine giderken, arazide çalışan ekiplerin aracının çamura saplandığını gördü. Ekiplerin yanına giden Bakan Dönmez, yanındakilerle birlikte çamurdan kurtarılması için aracı arkasından itti. Dönmez, daha sonraAtabey'e geçti. Dönmez, burada sahadaki ekiplerin çalışmalarını inceledi, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Kent merkezine dönen Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.


Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)
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Fatih Dönmez, Isparta, Kuleönü, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3) - Son Dakika
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