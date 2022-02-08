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BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ - Son Dakika

BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ

08.02.2022 10:06

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya bağlı Kuleönü beldesinden araçla Atabey ilçesine giderken, arazide çalışan ekiplerin aracının çamura saplandığını gördü.

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (3)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya bağlı Kuleönü beldesinden araçla Atabey ilçesine giderken, arazide çalışan ekiplerin aracının çamura saplandığını gördü. Aracından inerek, ekiplerin yanına giden Bakan Dönmez, yanındakilerle birlikte çamurdan kurtarılması için aracı arkasından itti. Daha sonra Bakan Dönmez Atabey'e geçti. Dönmez, burada sahadaki ekiplerin çalışmalarını inceledi, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Sonrasında kent merkezine dönen Bakan Dönmez, Isparta Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ
BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ
BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ

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Fatih Dönmez, Isparta, Kuleönü, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN DÖNMEZ ÇAMURA SAPLANAN ARACI İTTİ - Son Dakika


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