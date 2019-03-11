Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

Bakan Dönmez, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

39 dakika önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in şehit Ömer Halisdemir'in kabrine gelişi Bakan Dönmez'in kabirde dua etmesi ve Kur'an-ı Kerim okunması Bakan Dönmez'in şehit Ömer Halisdemir'in annesinin mezarında dua etmesi NİĞDE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fetullahçı...

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in şehit Ömer Halisdemir'in kabrine gelişi
Bakan Dönmez'in kabirde dua etmesi ve Kur'an-ı Kerim okunması
Bakan Dönmez'in şehit Ömer Halisdemir'in annesinin mezarında dua etmesi NİĞDE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Ömer Halisdemir, Güncel
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