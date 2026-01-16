Bakan Fidan, Litvanya\'da İkili Görüşmeler Yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kstutis Budrys ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta temaslarına başladı. Bakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti. Bakan Fidan, toplantının ardından ikili görüşmelerini sürdürdü. İlk olarak Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyt ile parlamenterler heyetiyle görüşen Bakan Fidan daha sonra da Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kstutis Budrys ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan'ın Vilnius temasları kapsamında Litvanya makamlarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - VILNIUS