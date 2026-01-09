Bakan Fidan, "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nın ardından konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli olduğunu vurgulayarak "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ev sahipliği yaptığı "Türkiye- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nın ardından Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidan, geçen ay Endonezya'nın Sumatra bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle iki bakana da taziyelerini dile getirerek "Bu zor süreçte Endonezya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu da özellikle vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 Şubat ayında Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret ettiğini ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) ilk toplantısını düzenlediğini hatırlatan Fidan, "Bilahare Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın (Prabowo) Subianto nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Liderlerimiz, iki ülke arasındaki ilişkileri en ileri düzeye taşıma konusunda bizleri talimatlandırmışlardır. Bu güçlü iradeden hareketle bugünkü toplantımızda stratejik işbirliğimizin tüm boyutlarını ele alma imkanımız oldu." diye konuştu.

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasında kararlı olunduğunu vurgulayarak "Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çok taraflı platformlardaki işbirliğini de devam ettireceklerini vurgulayan Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya girişimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizle ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ile ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltmek yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya'nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz."

Fidan, görüşmelerde bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Bunların başında tabii ki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya'yla beraber, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubundaki 8 üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya'yla bu konuda muazzam bir işbirliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik: İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı samimiyeti gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor."

Hakan Fidan; Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de cereyan eden olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da ifade ederek "Suriye'deki gelişmeleri de biliyorsunuz çok yakından takip etmekteyiz. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) görüşmemiz oldu. Son aşamada nereye gelindi, ne yapılıyor, onları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmelerde özellikle Asya Pasifik'teki gelişmelerle bilgi aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Asya Pasifik'te yürütmekte olduğu politikayı daha iyi ayarlamakta ve yönlendirmede bu bilgilere, bu koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bölgede Endonezya gibi güçlü bir ortağımızın olması bizi memnun ediyor. Bildiğiniz gibi iki gün önce Malezya Başbakanı'nı (Enver İbrahim) Cumhurbaşkanımız ülkemizde ağırlamıştı. Asya Pasifik'teki bu istikrarlı yürüyüşümüz, ortaklarımızla beraber devam edecektir. Bugünkü toplantımız, Türkiye ve Endonezya'nın ikili bölgesel ve küresel meselelerde ortak vizyona sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi ve güvenlik işbirliğimizi bütüncül bir anlayışla derinleştirmeye devam edeceğiz."